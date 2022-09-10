ВСУ освободили еще один город в Харьковской области

Город Балаклея Харьковской области освобождена от российских войск. ВСУ над городом подняли украинский флаг.
Как передает Report, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Балаклея - это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - рассказал он.
11.26
ВС Украины освободили город Купянск Харьковской области.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова.
"Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!", - написала она на странице в Facebook.