ВСУ освободили еще один город в Харьковской области

Город Балаклея Харьковской области освобождена от российских войск. ВСУ над городом подняли украинский флаг.

Город Балаклея Харьковской области освобождена от российских войск. ВСУ над городом подняли украинский флаг.

Как передает Report, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Балаклея - это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - рассказал он.

11.26

ВС Украины освободили город Купянск Харьковской области.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

"Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!", - написала она на странице в Facebook.