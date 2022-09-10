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ВСУ освободили еще один город в Харьковской области

ВСУ освободили еще один город в Харьковской области Город Балаклея Харьковской области освобождена от российских войск. ВСУ над городом подняли украинский флаг.
В регионе
10 сентября 2022 г. 13:50
ВСУ освободили еще один город в Харьковской области

Город Балаклея Харьковской области освобождена от российских войск. ВСУ над городом подняли украинский флаг.

Как передает Report, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Балаклея - это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - рассказал он.

11.26

ВС Украины освободили город Купянск Харьковской области.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

"Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!", - написала она на странице в Facebook.

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Версия на английском языке Ukrainian army liberates Kupyansk, Kharkiv region
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Kupyansk şəhərini azad edib

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