ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Херсонском направлении

Украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября отбили территорию площадью до 1381 кв км.

Украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября возвратили территорию площадью до 1381 кв км.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в Telegram .

"На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", - написал Залужный.

"На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 кв км", - отметил Залужный.