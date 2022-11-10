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ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Херсонском направлении

ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Херсонском направлении Украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября отбили территорию площадью до 1381 кв км.
В регионе
10 ноября 2022 г. 16:33
ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Херсонском направлении

Украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября возвратили территорию площадью до 1381 кв км.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в Telegram .

"На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", - написал Залужный.

"На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 кв км", - отметил Залужный.

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