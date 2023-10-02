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ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar

ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі.
В регионе
2 октября 2023 г. 09:21
ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar

Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил генеральный директор компании - производителя Baykar Халук Байрактар.

"Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения", - сказал он.

По словам Байрактара, для производства в Украине того или иного типа БПЛА компания должна иметь разрешение от правительства Турции. "В оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а у нас есть это разрешение. Поэтому вопрос Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу", - добавил глава компании.

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Версия на английском языке Ukrainian army may receive improved version of Turkish Bayraktar drones
Версия на азербайджанском языке Ukrayna “Bayraktar”ın təkmilləşdirilmiş versiyasını əldə edə bilər

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