ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar

Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил генеральный директор компании - производителя Baykar Халук Байрактар.
"Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения", - сказал он.
По словам Байрактара, для производства в Украине того или иного типа БПЛА компания должна иметь разрешение от правительства Турции. "В оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а у нас есть это разрешение. Поэтому вопрос Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу", - добавил глава компании.