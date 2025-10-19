Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 10:29
    ВСУ атаковали дронами газоперерабатывающий завод в Оренбурге

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотников газоперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ.

    Как передает Report, подробности происшествия на промышленном предприятии раскрыл губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

    "Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов", - рассказал он.

    По словам губернатора, все экстренные службы были активизированы для устранения последствий атаки, спасатели занимаются тушением пожара.

    "Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет", - подчеркнул Солнцев.

    Ukrayna ordusu Orenburqda qaz emalı zavoduna PUA-lara hücum edib

    Лента новостей