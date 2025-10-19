ВСУ атаковали дронами газоперерабатывающий завод в Оренбурге
В регионе
- 19 октября, 2025
- 10:29
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотников газоперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ.
Как передает Report, подробности происшествия на промышленном предприятии раскрыл губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
"Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов", - рассказал он.
По словам губернатора, все экстренные службы были активизированы для устранения последствий атаки, спасатели занимаются тушением пожара.
"Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет", - подчеркнул Солнцев.
