ВСУ атаковали дронами газоперерабатывающий завод в Оренбурге

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотников газоперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ.

Как передает Report, подробности происшествия на промышленном предприятии раскрыл губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов", - рассказал он.

По словам губернатора, все экстренные службы были активизированы для устранения последствий атаки, спасатели занимаются тушением пожара.

"Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет", - подчеркнул Солнцев.