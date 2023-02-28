Встреча глав государств-членов ЕАЭС состоится 24-25 мая

Главы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) встретятся в Сочи 24-25 мая.

Главы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) встретятся в Сочи 24-25 мая.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"На полях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ 7-9 июня в Сочи пройдут III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, а также международная выставка кооперационных проектов "Евразия - наш дом", - указал Панкин.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ, Россия в рамках председательства в ЕАЭС в нынешнем году уделит ключевое внимание реализации приоритетов. Среди них обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, а также технологической независимости ключевых секторов экономики, ускорение цифровой трансформации; создание общего финансового рынка; устранение регуляторных и торговых барьеров; развитие транспортной инфраструктуры и т.д.