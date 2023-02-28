О нас

Встреча глав государств-членов ЕАЭС состоится 24-25 мая

Встреча глав государств-членов ЕАЭС состоится 24-25 мая Главы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) встретятся в Сочи 24-25 мая.
В регионе
28 февраля 2023 г. 11:23
Встреча глав государств-членов ЕАЭС состоится 24-25 мая

Главы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) встретятся в Сочи 24-25 мая.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"На полях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ 7-9 июня в Сочи пройдут III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, а также международная выставка кооперационных проектов "Евразия - наш дом", - указал Панкин.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ, Россия в рамках председательства в ЕАЭС в нынешнем году уделит ключевое внимание реализации приоритетов. Среди них обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, а также технологической независимости ключевых секторов экономики, ускорение цифровой трансформации; создание общего финансового рынка; устранение регуляторных и торговых барьеров; развитие транспортной инфраструктуры и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Meeting of heads of EAEU member states to be held on May 24-25

Другие новости из категории

МЧС РФ: Информация о воздушной тревоге - следствие хакерской атаки
МЧС РФ: Информация о воздушной тревоге - следствие хакерской атаки
28 февраля 2023 г. 11:35
Спецслужбы Турции задержали участвовавшего в 12 терактах боевика PKK
Спецслужбы Турции задержали участвовавшего в 12 терактах боевика PKK
28 февраля 2023 г. 11:18
Число погибших в результате землетрясения в Малатье возросло до двух
Число погибших в результате землетрясения в Малатье возросло до двух
28 февраля 2023 г. 11:09
Лукашенко направился с государственным визитом в Китай
Лукашенко направился с государственным визитом в Китай
28 февраля 2023 г. 10:49
В Астане состоялась встреча госсекретаря США и зампремьера Казахстана
ФотоВ Астане состоялась встреча госсекретаря США и зампремьера Казахстана
28 февраля 2023 г. 10:42
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
28 февраля 2023 г. 09:59
В Малатье произошло еще одно землетрясение
В Малатье произошло еще одно землетрясение
28 февраля 2023 г. 09:48
МВД РФ: срок пребывания мигрантов в стране предполагается сократить до 90 дней в году
МВД РФ: срок пребывания мигрантов в стране предполагается сократить до 90 дней в году
28 февраля 2023 г. 05:36
Учебный самолет в Турции совершил аварийную посадку, есть пострадавшие
Учебный самолет в Турции совершил аварийную посадку, есть пострадавшие
28 февраля 2023 г. 00:26
Всемирный банк оценил ущерб от землетрясений в Турции в 34,2 млрд долларов
Всемирный банк оценил ущерб от землетрясений в Турции в 34,2 млрд долларов
27 февраля 2023 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi