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Всемирный банк выделит $1,78 млрд на оказание помощи Турции

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на оказание помощи Турции Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить Турции $1,78 млрд на оказание помощи и восстановление после разрушительных землетрясений.
В регионе
10 февраля 2023 г. 00:47
Всемирный банк выделит $1,78 млрд на оказание помощи Турции

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить Турции $1,78 млрд на оказание помощи и восстановление после разрушительных землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении финучреждения.

"Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и восстановления после разрушительных землетрясений и афтершоков в Турции, которые привели к массовой гибели людей, увечьям и весьма значительным разрушениям в юго-восточной части Турции и вокруг нее", - говорится в документе.

Всемирный банк также приступил к проведению ускоренной оценки ущерба с целью определить масштабы бедствия и установить приоритетные области для оказания поддержки в восстановлении, опираясь на свой международный богатый опыт регулирования рисков стихийных бедствий.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 406 человек, еще 71 806 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

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