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Всемирный банк прогнозирует укрепление роли Казахстана как регионального лидера

Всемирный банк прогнозирует укрепление роли Казахстана как регионального лидера Всемирный банк рассчитывает на дальнейшее укрепление позиции Казахстана в качестве лидера в регионе.
В регионе
16 января 2024 г. 08:57
Всемирный банк прогнозирует укрепление роли Казахстана как регионального лидера

Всемирный банк рассчитывает на дальнейшее укрепление позиции Казахстана в качестве лидера в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила региональный директор финансовой организации по Центральной Азии Татьяна Проскурякова на встрече с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым.

По ее словам, которые приводит пресс-служба казахстанского правительства, Всемирный банк активизировал подготовку новых проектов по линии страны, чему способствовали переговоры, проведенные в августе 2023 года. Это, в том числе касается программы кабинета министров по подключению отдаленных населенных пунктов к интернету.

"Мне кажется, это будет очень хороший пример для всех стран Центральной Азии. Я думаю, что роль Казахстана как регионального лидера будет укрепляться", - сказала Проскурякова.

В свою очередь Смаилов отметил, что на протяжении более 30 лет сотрудничества со Всемирным банком в республике успешно реализовано 48 совместных проектов на сумму свыше $8 млрд. При этом в работе находятся шесть активно действующих проектов. "Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление сотрудничества со Всемирным банком", - подчеркнул глава кабмина.

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Версия на английском языке World Bank expects Kazakhstan to further strengthen its position as regional leader
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Qazaxıstanın regional lider kimi rolunun güclənəcəyini proqnozlaşdırır

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