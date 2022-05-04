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ВС Украины освободили 4 поселения на юге страны

ВС Украины освободили 4 поселения на юге страны Вооруженные силы Украины освободили четыре населенных пункта неподалеку от административной границы Николаевской и Херсонской областей.
В регионе
4 мая 2022 г. 10:25
ВС Украины освободили 4 поселения на юге страны

Вооруженные силы Украины освободили четыре населенных пункта неподалеку от административной границы Николаевской и Херсонской областей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

"Во временно оккупированном Токмаке противник шьет форму украинских военных для использования в потенциальных провокациях. Они могут использовать форму ВСУ для дискредитации украинских защитников на временно захваченных территориях и внезапных нападений ДРГ на линии столкновения. В ОК "Юг" также отчитались о боевых действиях за прошедшие сутки. Противник не предпринимал попыток активного наступления, но совершал обстрелы с использованием артиллерии и другой техники. Потери ВС РФ за 3 мая составили: 47 человек личного состава, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 единиц автомобильной техники, 2 БПЛА, радиолокационная станция и дизель-генератор. ВСУ также уничтожили 7 складов и колонну противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", - сказано в сообщении.

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