ВС Украины нанесли удары по ГПЗ и нефтеперегонной станции в России
В регионе
- 09 октября, 2025
- 13:28
Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам в Волгоградской области РФ - Коробковскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) и линейно-производственной диспетчерской станции "Ефимовка" в ночь на 9 октября.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
ГПЗ, расположенный в Котово, Волгоградской области, является одним из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн кубометров природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.
Последние новости
14:26
Таджикистан и Россия договорились укреплять стратегическое партнерствоДругие страны
14:26
Фото
В Анкаре состоялась встреча министров обороны Азербайджана и ТурцииАрмия
14:24
Задержанные Израилем турецкие депутаты вернутся в Турцию через Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:22
Фото
Новым жителям села Вянгли вручены ключи от домов – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:18
ХАМАС: В рамках сделки из израильских тюрем отпустят свыше 2 тыс. палестинцевДругие страны
14:13
Ferrari снизила вдвое цель по выпуску электромобилей на 2030 годПромышленность
14:12
Урсула фон дер Ляйен вновь избежала вотума недоверияДругие страны
14:01
Британия и Индия усиливают оборонное сотрудничество: контракт на $468 млн и новые инвестицииДругие страны
13:59