ВС Украины нанесли удары по ГПЗ и нефтеперегонной станции в России

Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам в Волгоградской области РФ - Коробковскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) и линейно-производственной диспетчерской станции "Ефимовка" в ночь на 9 октября.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

ГПЗ, расположенный в Котово, Волгоградской области, является одним из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн кубометров природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.