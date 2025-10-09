Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 13:28
    ВС Украины нанесли удары по ГПЗ и нефтеперегонной станции в России

    Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам в Волгоградской области РФ - Коробковскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) и линейно-производственной диспетчерской станции "Ефимовка" в ночь на 9 октября.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

    ГПЗ, расположенный в Котово, Волгоградской области, является одним из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн кубометров природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

