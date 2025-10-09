İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Ukrayna Rusiyanın strateji obyektlərinə zərbələr endirib

    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 13:51
    Ukrayna Rusiyanın strateji obyektlərinə zərbələr endirib

    Ukrayna Müdafiə Qüvvələri oktyabrın 9-na keçən gecə Rusiyanın Volqoqrad vilayətində strateji obyektlərə - Korobkov qaz emalı zavoduna və "Yefimovka" xətti-istehsalat dispetçer stansiyasına zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahına istinadən bildirib.

    Volqoqrad vilayətinin Kotovo şəhərində yerləşən qaz emalı zavodu Rusiyanın cənubunda təbii və səmt qazının ilkin emalı üzrə ən böyük zavodlardan biridir.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    ВС Украины нанесли удары по ГПЗ и нефтеперегонной станции в России

