Ukrayna Rusiyanın strateji obyektlərinə zərbələr endirib
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 13:51
Ukrayna Müdafiə Qüvvələri oktyabrın 9-na keçən gecə Rusiyanın Volqoqrad vilayətində strateji obyektlərə - Korobkov qaz emalı zavoduna və "Yefimovka" xətti-istehsalat dispetçer stansiyasına zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahına istinadən bildirib.
Volqoqrad vilayətinin Kotovo şəhərində yerləşən qaz emalı zavodu Rusiyanın cənubunda təbii və səmt qazının ilkin emalı üzrə ən böyük zavodlardan biridir.
Son xəbərlər
14:31
Ombusdman: Əhalinin psixi sağlamlığının yaxşılaşdırılması sahəsində zəruri addımlar atılırDaxili siyasət
14:30
Ombudsman əməkdaşı: İxtisaslı psixoloji yardıma müraciət etmək bir çoxları üçün çətin qərardırSosial müdafiə
14:29
Vençur fondu: Fintexlər sərt tənzimləmədən əziyyət çəkirlərMaliyyə
14:26
Davud Rüstəmov: Bəzi qurumlar kibertəhlükəsizlik üçün minimal tələbələri belə təmin etmirlərİKT
14:25
İsrail həbsxanalarından 2 mindən çox fələstinli azad ediləcəkDigər ölkələr
14:23
İsrailin saxladığı üç türkiyəli deputat Azərbaycana gətirilir -YENİLƏNİBRegion
14:22
Ursula fon der Lyayen ikinci dəfə etimadsızlıq votumundan yayınırDigər ölkələr
14:20
"Aqrarkredit" BOKT-un nizamnamə kapitalı 60 %-dən çox artırılıbMaliyyə
14:15
Foto