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ВС России за сутки нанесли 10 ракетных и 58 авиаударов по территории Украины

ВС России за сутки нанесли 10 ракетных и 58 авиаударов по территории Украины За сутки ВС России нанесли 10 ракетных и 58 авиаударов по территории Украины.
В регионе
18 октября 2022 г. 09:50
ВС России за сутки нанесли 10 ракетных и 58 авиаударов по территории Украины

За сутки ВС России нанесли 10 ракетных и 58 авиаударов по территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Генштабе ВС Украины.

"За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись свыше 35 населенных пунктов - Киева и Киевской области, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что вчера ВС РФ подвергли к атакам украинские города 43 БПЛА иранского производства "Shahed -136", 38 из которых сбиты ВСУ.

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