Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Временное правительство Турции провело первое заседание в резиденции "Чанкая Кешкю".

Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

По информации, до заседания министры посетили мавзолей Ататюрка.

В книге памяти в Аныткабыр премьер-министр Ахмед Давутоглу оставил следующую запись: "От имени нашего правительства обещаю, что мы сделаем все возможное на пути становления нашей республики сильным и надежным государством XXI века и объединим усилия в борьбе с теми, кто желает нанести ущерб нашим людям и стране. Мы будем идти к цели под названием Великая Турция".

Согласно информации, не ускользнул от внимания и тот факт, что зампред Партии националистического движения, заместитель премьер-министра Тогрул Туркеш покинул Аныткабыр на служебном автомобиле премьер-министра Ахмеда Давутоглу. В автомобиле находились А.Давутоглу и Т.Туркеш. После церемонии временного правительства в Аныткабыр премьер-министр Ахмед Давутоглу вместе со своим заместителем Тогрулом Туркешем посетил могилу основоположника Партии националистического движения, отца Тогрула Туркеша Алпарслана Туркеша.

Отметим, что внеочередные выборы в Великое национальное собрание Турции пройдут 1 ноября.