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В Анкаре прошла встреча представителей дипмиссий с бизнесменами из стран тюркского мира

В Анкаре прошла встреча представителей дипмиссий с бизнесменами из стран тюркского мира Сегодня официальные лица посольств, диппредставительств, торговых и военных атташе стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре провели “Встречи дипломатической миссии” с владельцами компаний из стран тюркского мира.
В регионе
23 мая 2024 г. 19:53
В Анкаре прошла встреча представителей дипмиссий с бизнесменами из стран тюркского мира

Сегодня официальные лица посольств, диппредставительств, торговых и военных атташе стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре провели “Встречи дипломатической миссии” с владельцами компаний из стран тюркского мира.

Как сообщает анкарское бюро Report, мероприятие прошло в промышленной зоне ÖSB Ближневосточного центра промышленности и торговли (OSTİM).

По словам модератора встречи, координатора по внешним связям ÖSB OSTİM Эсмы Акюз, организация сотрудничает с соответствующими структурами из 20 стран мира: “Наша цель - экспортировать продукцию под брендом Turan по всему миру".

Председатель правления ÖSB Орхан Айдын отметил, что OSTIM в настоящее время создает промышленное предприятие в Узбекистане, и отметил, что эту модель желательно применить и в других странах ОТГ.

Азербайджан на мероприятии представлял главный советник Торгового представительства страны в Турции Джавид Абдуллаев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTDT ölkələrinin Ankaradakı səfirlikləri ilə iş adamları arasında görüş keçirilib

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