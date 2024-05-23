В Анкаре прошла встреча представителей дипмиссий с бизнесменами из стран тюркского мира

Сегодня официальные лица посольств, диппредставительств, торговых и военных атташе стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре провели “Встречи дипломатической миссии” с владельцами компаний из стран тюркского мира.

Сегодня официальные лица посольств, диппредставительств, торговых и военных атташе стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре провели “Встречи дипломатической миссии” с владельцами компаний из стран тюркского мира.

Как сообщает анкарское бюро Report, мероприятие прошло в промышленной зоне ÖSB Ближневосточного центра промышленности и торговли (OSTİM).

По словам модератора встречи, координатора по внешним связям ÖSB OSTİM Эсмы Акюз, организация сотрудничает с соответствующими структурами из 20 стран мира: “Наша цель - экспортировать продукцию под брендом Turan по всему миру".

Председатель правления ÖSB Орхан Айдын отметил, что OSTIM в настоящее время создает промышленное предприятие в Узбекистане, и отметил, что эту модель желательно применить и в других странах ОТГ.

Азербайджан на мероприятии представлял главный советник Торгового представительства страны в Турции Джавид Абдуллаев.