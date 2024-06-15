Лидер армянской оппозиции: Движение "Тавуш во имя Родины" станет масштабнее

После переформатирования движение "Тавуш во имя Родины" станет более масштабным.

После переформатирования движение "Тавуш во имя Родины" станет более масштабным.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил лидер движения Баграт Галстанян.

Он подчеркнул, что вся ответственность за события 12 июня - на премьер-министре Николе Пашиняне и его команде. По его словам, произошедшее показало, что власти готовы на все, чтобы удержать свои кресла, а правоохранители заняты оправданием их действий.

"Учитывая то, кто борется против нас, мы решили переформатировать наше движение", - сказал он.