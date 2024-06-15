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Лидер армянской оппозиции: Движение "Тавуш во имя Родины" станет масштабнее

Лидер армянской оппозиции: Движение "Тавуш во имя Родины" станет масштабнее После переформатирования движение "Тавуш во имя Родины" станет более масштабным.
В регионе
15 июня 2024 г. 12:05
Лидер армянской оппозиции: Движение Тавуш во имя Родины станет масштабнее

После переформатирования движение "Тавуш во имя Родины" станет более масштабным.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил лидер движения Баграт Галстанян.

Он подчеркнул, что вся ответственность за события 12 июня - на премьер-министре Николе Пашиняне и его команде. По его словам, произошедшее показало, что власти готовы на все, чтобы удержать свои кресла, а правоохранители заняты оправданием их действий.

"Учитывая то, кто борется против нас, мы решили переформатировать наше движение", - сказал он.

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