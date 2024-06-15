Лидер армянской оппозиции: Движение "Тавуш во имя Родины" станет масштабнее

После переформатирования движение "Тавуш во имя Родины" станет более масштабным.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил лидер движения Баграт Галстанян.
Он подчеркнул, что вся ответственность за события 12 июня - на премьер-министре Николе Пашиняне и его команде. По его словам, произошедшее показало, что власти готовы на все, чтобы удержать свои кресла, а правоохранители заняты оправданием их действий.
"Учитывая то, кто борется против нас, мы решили переформатировать наше движение", - сказал он.