О нас

СК Армении сообщил об 11 задержанных за материальное поощрение в участиях на протестах

СК Армении сообщил об 11 задержанных за материальное поощрение в участиях на протестах Одиннадцать человек задержаны по подозрению в материальном поощрении граждан для участия в акциях протеста.
В регионе
15 июня 2024 г. 12:51
СК Армении сообщил об 11 задержанных за материальное поощрение в участиях на протестах

Одиннадцать человек задержаны по подозрению в материальном поощрении граждан для участия в акциях протеста в Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявили в Следственном комитете этой страны.

Ранее о задержании данных лиц сообщал адвокат Рубен Меликян. Причины не сообщались.

По материалам ведомства, на 5 разных аккаунтах в соцсетях были распространены 6 записей, в которых обсуждалось материальное поощрение участников акций движения "Тавуш во имя Родины".

"В частности, на записях лица обсуждают вопросы, касающиеся обеспечения участия людей в акциях, предоставления транспортных средств, выделения денег на головные уборы, централизации партией финансовых ресурсов для обеспечения участия людей в собраниях, нападения на Национальное Собрание. Они также обсуждают нехватку средств, выделенных на участие людей в собраниях, и разногласия, возникшие между ними", - отметили в СК Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Лидер армянской оппозиции: Движение Тавуш во имя Родины станет масштабнее
Лидер армянской оппозиции: Движение "Тавуш во имя Родины" станет масштабнее
15 июня 2024 г. 12:05
В Армении проходят массовые задержания в связи с протестами
В Армении проходят массовые задержания в связи с протестами
15 июня 2024 г. 11:46
В результате обстрела Белгородской области РФ погибли семь человек
В результате обстрела Белгородской области РФ погибли семь человек
15 июня 2024 г. 08:30
Посол Украины в Азербайджане обсудил с чешским коллегой мирный саммит в Швейцарии
Посол Украины в Азербайджане обсудил с чешским коллегой мирный саммит в Швейцарии
15 июня 2024 г. 00:28
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
14 июня 2024 г. 20:05
Участвовавший в тушении пожара в Турции самолет затонул в озере
ВидеоУчаствовавший в тушении пожара в Турции самолет затонул в озере
14 июня 2024 г. 19:25
Али Шамхани: Ядерная программа Ирана не поддастся давлению Запада
Али Шамхани: Ядерная программа Ирана не поддастся давлению Запада
14 июня 2024 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi