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СК Армении: Возбуждено уголовное дело по факту гибели контрактника Армена Гаспаряна

СК Армении: Возбуждено уголовное дело по факту гибели контрактника Армена Гаспаряна Уголовное дело по признакам убийства возбуждено по факту гибели военнослужащего контрактной службы Армена Гаспаряна.
В регионе
15 июня 2024 г. 15:05
СК Армении: Возбуждено уголовное дело по факту гибели контрактника Армена Гаспаряна

Уголовное дело по признакам убийства возбуждено по факту гибели военнослужащего контрактной службы Армена Гаспаряна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

По данным ведомства, 14 июня в 08:20 на боевой позиции одной из воинских частей было обнаружено тело контрактника с огнестрельным ранением в голову. Проведен ряд следственных мероприятий, назначен ряд экспертиз.

"Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются все необходимые действия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК Армении.

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Версия на английском языке Armenian investigators launch probe into suspicious death of contract soldier
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hərbçinin ölümü ilə bağlı qəsdən adamöldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb

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