СК Армении: Возбуждено уголовное дело по факту гибели контрактника Армена Гаспаряна

Уголовное дело по признакам убийства возбуждено по факту гибели военнослужащего контрактной службы Армена Гаспаряна.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Следственный комитет Армении.
По данным ведомства, 14 июня в 08:20 на боевой позиции одной из воинских частей было обнаружено тело контрактника с огнестрельным ранением в голову. Проведен ряд следственных мероприятий, назначен ряд экспертиз.
"Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются все необходимые действия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК Армении.