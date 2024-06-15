СК Армении: Возбуждено уголовное дело по факту гибели контрактника Армена Гаспаряна

Уголовное дело по признакам убийства возбуждено по факту гибели военнослужащего контрактной службы Армена Гаспаряна.

Уголовное дело по признакам убийства возбуждено по факту гибели военнослужащего контрактной службы Армена Гаспаряна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

По данным ведомства, 14 июня в 08:20 на боевой позиции одной из воинских частей было обнаружено тело контрактника с огнестрельным ранением в голову. Проведен ряд следственных мероприятий, назначен ряд экспертиз.

"Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются все необходимые действия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК Армении.