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Оверчук: Железную дорогу между Арменией и Грузией восстановили при помощи России

Оверчук: Железную дорогу между Арменией и Грузией восстановили при помощи России Железная дорога между Арменией и Грузией восстановлена при содействии России.
В регионе
15 июня 2024 г. 15:22
Оверчук: Железную дорогу между Арменией и Грузией восстановили при помощи России

Железная дорога между Арменией и Грузией восстановлена при содействии России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"В трудную минуту Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией", - указал он.

Оверчук отметил, что единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом. "Однако этого не произошло благодаря тому, что Россия протянула руку помощи народу Армении. Финансирование аварийно-восстановительных работ было осуществлено Российской Федерации по решению руководства страны".

По его словам, первый пробный поезд отправился в путь по восстановленному полотну 14 июня, "что на одну неделю раньше ожидавшегося срока".

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Версия на азербайджанском языке Aleksey Overçuk: Ermənistanla Gürcüstan arasında dəmir yolu Rusiyanın yardımı ilə bərpa olunub

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