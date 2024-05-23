В Иране проходят похороны погибшего в авиакатастрофе президента Раиси

Похороны погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси начались в городе Мешхед.

Похороны погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси начались в городе Мешхед.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прямую трансляцию с траурной церемонии ведет телеканал SNN.

Гроб с Раиси доставили в родной город президента после церемонии прощания в городе Бирдженд в провинции Южный Хорасан. Толпы иранцев собрались в аэропорту Мешхеда и на улицах, ведущих к месту захоронения в мавзолее имама Резы, где сам Раиси просил похоронить себя еще задолго до смерти.

По оценкам мэра Мешхеда, слова которого приводит агентство IRNA, всего на улицах города собралось около 3 млн человек.

Ранее в Тегеране на территории мемориального комплекса Шаха Абдул-Азима прошли похороны министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в присутствии и. о. президента Мохаммада Мохбера и исполняющего обязанности главы МИД Али Багери Кани.

Церемонии прощания жителей Ирана с погибшим президентом и его соратниками до этого состоялись в нескольких городах страны, включая Тегеран, Тебриз и Кум. В траурных процессиях приняли участие несколько миллионов человек со всего Ирана.