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В Иране проходят похороны погибшего в авиакатастрофе президента Раиси

В Иране проходят похороны погибшего в авиакатастрофе президента Раиси Похороны погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси начались в городе Мешхед.
В регионе
23 мая 2024 г. 17:36
В Иране проходят похороны погибшего в авиакатастрофе президента Раиси

Похороны погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси начались в городе Мешхед.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прямую трансляцию с траурной церемонии ведет телеканал SNN.

Гроб с Раиси доставили в родной город президента после церемонии прощания в городе Бирдженд в провинции Южный Хорасан. Толпы иранцев собрались в аэропорту Мешхеда и на улицах, ведущих к месту захоронения в мавзолее имама Резы, где сам Раиси просил похоронить себя еще задолго до смерти.

По оценкам мэра Мешхеда, слова которого приводит агентство IRNA, всего на улицах города собралось около 3 млн человек.

Ранее в Тегеране на территории мемориального комплекса Шаха Абдул-Азима прошли похороны министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в присутствии и. о. президента Мохаммада Мохбера и исполняющего обязанности главы МИД Али Багери Кани.

Церемонии прощания жителей Ирана с погибшим президентом и его соратниками до этого состоялись в нескольких городах страны, включая Тегеран, Тебриз и Кум. В траурных процессиях приняли участие несколько миллионов человек со всего Ирана.

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Версия на английском языке Funeral of President Raisi underway in Iran
Версия на азербайджанском языке Видеоİranın mərhum prezidenti İbrahim Rəisinin dəfn mərasimi keçirilir

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