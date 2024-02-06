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Возвращение первого турецкого астронавта на Землю отложено в третий раз

Возвращение первого турецкого астронавта на Землю отложено в третий раз Возвращение первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджи на Землю отложено в третий раз.
В регионе
6 февраля 2024 г. 11:12
Возвращение первого турецкого астронавта на Землю отложено в третий раз

Возвращение первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджи на Землю отложено в третий раз.

Как передает Report, об этом сообщается на странице SpaceX в соцсети "X".

Запланированная на 6 февраля отстыковка корабля Crew Dragon от Международной космической станции отложена из-за сохраняющихся неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды (США).

3 февраля SpaceX сообщила, что возвращение экипажа Ax-3 перенесено на 5 февраля. Через день после этого было объявлено, что космический корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию ​​не ранее 6 февраля.

Отметим, что космический корабль Crew Dragon был отправлен на Международную космическую станцию ​​19 января в 01:49 по бакинскому времени. После приблизительно 36-часового полета корабль успешно пристыковался к МКС. В состав экипажа Ax-3 вошли астронавты из разных стран - Майкл Лопес-Алегриа (США), Вальтер Вилладеи (Италия), Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджи (Турция).

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Версия на английском языке Landing of Türkiye's first astronaut postponed for 3rd time
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin ilk astronavtının Yerə enməsi 3-cü dəfə təxirə salınıb

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