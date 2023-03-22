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Восстановление Украины обойдется в 411 млрд долларов

Восстановление Украины обойдется в 411 млрд долларов Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и власти в Киеве оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд.
В регионе
22 марта 2023 г. 22:42
Восстановление Украины обойдется в 411 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и власти в Киеве оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, данная сумма в 2,6 раза превышает валовой внутренний продукт Украины, согласно оценкам за 2022 год. Подготовленный Еврокомиссией, Всемирным банком и Киевом отчет охватывает один год с 24 февраля 2022 года.

По данным сторон, Украина в текущем году нуждается в инвестициях на реконструкцию на сумму $14 млрд. В отчете говорится, что размеры ущерба для энергетической системы Украины возросли в пять раз по сравнению с оценками за июнь 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın bərpasına 411 milyard dollar vəsait lazımdır

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