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Восстановление Крымского моста завершат до июля 2023 года

Восстановление Крымского моста завершат до июля 2023 года "Нижнеангарсктрансстрой" назначен единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. Они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года.
В регионе
14 октября 2022 г. 12:11
Восстановление Крымского моста завершат до июля 2023 года

"Нижнеангарсктрансстрой" назначен единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. Они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из распоряжения правительства России.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" закупок работ по проектированию и восстановлению <...> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста. <...> Определить предельным сроком, на которые заключаются государственные контракты на выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 1 июля 2023 г.", - говорится в тексте распоряжения.

Отметим, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Версия на английском языке Restoration of Crimean bridge to be completed by July 2023

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