Восстановление Крымского моста завершат до июля 2023 года

"Нижнеангарсктрансстрой" назначен единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. Они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года.

"Нижнеангарсктрансстрой" назначен единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. Они должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из распоряжения правительства России.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" закупок работ по проектированию и восстановлению <...> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста. <...> Определить предельным сроком, на которые заключаются государственные контракты на выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 1 июля 2023 г.", - говорится в тексте распоряжения.

Отметим, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.