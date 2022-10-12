О нас

ФСБ РФ задержало 8 соучастников теракта на Крымском мосту

ФСБ РФ задержало 8 соучастников теракта на Крымском мосту Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
В регионе
12 октября 2022 г. 10:06
ФСБ РФ задержало 8 соучастников теракта на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - говорится в сообщении.

ФСБ задержала 8 соучастников подготовки теракта. "В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - сообщили в ЦОС.

Всего в настоящее время установлены не менее 12 соучастников подготовки теракта. К организации переправки груза со взрывчаткой из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 года рождения, Ковач Денис Олегович, 1979 года рождения, Соломко Роман Иванович, 1971 года рождения, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 года рождения. При содействии гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 года рождения, и еще пяти установленных граждан России были изготовлены документы о том, что получателем груза является несуществующая фирма в "Республике Крым".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир
Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир
5 октября 2022 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi