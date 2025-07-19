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Восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом на юге Ирана

Восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом на юге Ирана Восемь человек погибли и 15 получили травмы при опрокидывании автобуса на шоссе между городами Фирузабад и Кевар в южной иранской провинции Фарс.
В регионе
19 июля 2025 г. 14:20
Восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом на юге Ирана

Восемь человек погибли и 15 получили травмы при опрокидывании автобуса на шоссе между городами Фирузабад и Кевар в южной иранской провинции Фарс.

Как сообщает Report, об этом 19 июля сообщил глава службы скорой помощи региона Масуд Абед.

"Этот инцидент произошел сегодня в 11:05 [по местному времени]. В результате погибли восемь человек, а 15 получили тяжелые травмы", - приводятся его слова в Telegram-канале IRNA.

Для бесперебойной госпитализации пострадавших в больницах Намази, Раджаи и Муслимин в Ширазе, а также в больнице Гхэм в Фирузабаде введен режим повышенной готовности. Командование по кризисным операциям и Центр мониторинга медицинской помощи координируют оказание помощи пострадавшим.

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Версия на азербайджанском языке İranda avtobus qəzaya uğrayıb, 8 nəfər ölüb, 15 nəfər xəsarət alıb

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