Абашидзе: ​Вопрос восстановления дипотношений с Россией не стоит, пока нарушена целостность Грузии

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Вопрос восстановления прерванных с Россией в 2008 году дипломатических отношений не стоит на повестке дня Грузии, но он может быть поднят "на определенном этапе".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе.

В интервью телекомпании "Имеди", комментируя заявления главы МИД России Сергея Лаврова по Грузии, З.Абашидзе заявил, что "пока нарушена территориальная целостность Грузии, вопрос восстановления дипломатических отношений не встанет, это знают российские коллеги".

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров на сегодняшней пресс-конференции увязал вопрос безвизового сообщения для граждан Грузии с восстановлением дипломатических отношений между странами. "Готовы пойти в перспективе на безвизовый режим, но "это будет странно в период, когда у нас нет дипотношений", которые разрывали не мы", - заметил российский министр.