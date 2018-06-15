Вооруженное нападение на членов правящей партии в Турции, выросло число погибших - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В Турции число погибших в результате вооруженного нападения на депутата от правящей Партии справедливости и развития Ибрагима Халила Йылдыза и проводящих вместе с ним предвыборную кампанию, достигло 4 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в результате инцидента в целом пострадали 13 человек, из них 4 скончались в больнице. Среди погибших и брат депутата Мехмет Али Йылдыз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал случившееся:

"Вчера террористическая организация PKK-HDP взяла на прицел и убила брата нашего депутата, ранила нескольких членов семьи. Но никто не вправе нарушать покой нашего народа".

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Совершено нападение на депутата от правящей турецкой Партии справедливости и развития (AKP) Ибрагима Халила Йылдыза и проводящих вместе с ним избирательную кампанию членов партии.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент произошел в квартале Джумхурийет района Суруч города Шанлыурфа.

В результате вооруженного инцидента погибли 3, ранены 9 человек.

Неизвестные использовали огнестрельное оружие, ножи и дубинки.

Отмечается, что в результате инцидента турецкий депутат не пострадал, однако один из погибших и четверо раненых являются его братьями.

По факту ведется расследование.