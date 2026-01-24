Вольский: Визит вице-президента США на Южный Кавказ связан с региональными проектами

Запланированный визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Азербайджан и Армению связан с региональными проектами, которые поддерживает Вашингтон.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

Он связал приезд Вэнса с вкладом Вашингтона в экономические, финансовые и торговые проекты на Южном Кавказе. Вольский отметил, что растущая активность США в регионе и поддержка экономических проектов создают новые возможности для укрепления стабильности и развития сотрудничества на Южном Кавказе.

Он также подчеркнул, что Грузия, как один из ведущих игроков региона, позитивно оценивает эти процессы. По словам вице-спикера, его страна является привлекательной для инвестиций в контексте развития транспортных коридоров и инфраструктуры как для Азербайджана, так и для других международных игроков, заинтересованных в региональном сотрудничестве.