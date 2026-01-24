Giorgi Volski: ABŞ vitse-prezidentinin Cənubi Qafqaza səfəri Vaşinqtonun regionda dəstəklədiyi layihələrlə bağlıdır

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Region
    • 24 yanvar, 2026
    • 19:13
    ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan və Ermənistana səfəri Vaşinqtonun regionda dəstəklədiyi layihələrlə bağlıdır.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Gürcüstan parlamentinin birinci vitse-spikeri Giorgi Volski ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin Azərbaycan və Ermənistana planlaşdırılan səfərini Vaşinqtonun Cənubi Qafqazda iqtisadi, maliyyə və ticarət layihələrinə verdiyi töhfələrlə əlaqələndirib.

    Volski bildirib ki, ABŞ-nin regionda artan fəallığı və iqtisadi layihələrə dəstəyi Cənubi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır.

    O həmçinin vurğulayıb ki, Gürcüstan Cənubi Qafqazda aparıcı rol oynayan ölkələrdən biri olaraq qalır və regionda baş verən müsbət proseslər Tbilisi tərəfindən müsbət qiymətləndirilir.

    Volskinin sözlərinə görə, nəqliyyat və dəhlizlərin inkişafı baxımından Gürcüstan hələ də əsas investisiya məkanlarından biridir və bu, həm Azərbaycan, həm də regionda marağı olan digər beynəlxalq oyunçular üçün cəlbedici olaraq qalır.

