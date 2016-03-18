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    Перестрелку в Анкаре устроил сотрудник полиции - ОБНОВЛЕНО

    Он сдался

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В турецкой столице Анкаре сотрудник полиции отдела правопорядка Управления безопасности А.Й. выстрелил в своих коллег, женщину-полицейского Н.Т.Б. и мужчину Ш.Д., находившегося на тот момент рядом с ней, и убил их.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, А.Й. сдался.

    *** 13:28

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В результате перестрелки в турецкой столице Анкаре два человека получили огнестрельное ранение. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, инцидент произошел на улице Дикмен в районе Чанкая. Сообщается, что один из раненых является полицейским. 

    На место происшествия привлечена полиция.

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