Перестрелку в Анкаре устроил сотрудник полиции - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В турецкой столице Анкаре сотрудник полиции отдела правопорядка Управления безопасности А.Й. выстрелил в своих коллег, женщину-полицейского Н.Т.Б. и мужчину Ш.Д., находившегося на тот момент рядом с ней, и убил их.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, А.Й. сдался.

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В результате перестрелки в турецкой столице Анкаре два человека получили огнестрельное ранение.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел на улице Дикмен в районе Чанкая. Сообщается, что один из раненых является полицейским.

На место происшествия привлечена полиция.