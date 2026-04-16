Во время нападения на школу в Турции погибла учительница, спасавшая учеников

Учительница, погибшая в результате вооруженного нападения на школу в турецком Кахраманмараше, закрыла собой учеников от нападавшего.

Как передает Report со ссылкой на A Haber, речь идет о преподавателе математики Айле Каре.

Согласно информации телеканала, учительница скончалась, пытаясь защитить школьников своим телом.

Отметим, что в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли 9 человек, еще 13 получили ранения. Среди погибших - одна учительница и восемь учащихся.