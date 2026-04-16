    Во время нападения на школу в Турции погибла учительница, спасавшая учеников

    16 апреля, 2026
    08:55
    Во время нападения на школу в Турции погибла учительница, спасавшая учеников

    Учительница, погибшая в результате вооруженного нападения на школу в турецком Кахраманмараше, закрыла собой учеников от нападавшего.

    Как передает Report со ссылкой на A Haber, речь идет о преподавателе математики Айле Каре.

    Согласно информации телеканала, учительница скончалась, пытаясь защитить школьников своим телом.

    Отметим, что в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли 9 человек, еще 13 получили ранения. Среди погибших - одна учительница и восемь учащихся.

    Кахраманмараш Вооруженный инцидент
    "A Haber": Türkiyədə məktəbdə baş verən atışmada müəllimə uşaqları qoruyan zamanı ölüb

    Последние новости

    09:49

    Россия нанесла удары по трем регионам Украины: 14 погибших и 100 пострадавших

    Другие страны
    09:44

    CENTCOM заявил о продолжении морской блокады Ирана

    Другие страны
    09:43

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $6

    Энергетика
    09:40

    В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:36

    Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатов

    Финансы
    09:34

    В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучение

    Другие страны
    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)

    Финансы
    09:14

    Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в Тбилиси

    Индивидуальные
    09:11

    ВВП Китая в I квартале вырос на 5%

    Другие страны
    Лента новостей