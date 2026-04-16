Во время нападения на школу в Турции погибла учительница, спасавшая учеников
- 16 апреля, 2026
- 08:55
Учительница, погибшая в результате вооруженного нападения на школу в турецком Кахраманмараше, закрыла собой учеников от нападавшего.
Как передает Report со ссылкой на A Haber, речь идет о преподавателе математики Айле Каре.
Согласно информации телеканала, учительница скончалась, пытаясь защитить школьников своим телом.
Отметим, что в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли 9 человек, еще 13 получили ранения. Среди погибших - одна учительница и восемь учащихся.
09:49
Россия нанесла удары по трем регионам Украины: 14 погибших и 100 пострадавшихДругие страны
09:44
CENTCOM заявил о продолжении морской блокады ИранаДругие страны
09:43
Азербайджанская нефть подешевела почти на $6Энергетика
09:40
В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газомПроисшествия
09:36
Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатовФинансы
09:34
В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучениеДругие страны
09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)Финансы
09:14
Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в ТбилисиИндивидуальные
09:11