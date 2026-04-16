İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    "A Haber": Türkiyədə məktəbdə baş verən atışmada müəllimə uşaqları qoruyan zamanı ölüb

    Region
    • 16 aprel, 2026
    • 08:46
    A Haber: Türkiyədə məktəbdə baş verən atışmada müəllimə uşaqları qoruyan zamanı ölüb

    Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində məktəbə hücum zamanı həlak olan müəllim Ayla Kara şagirdləri silahlı şəxsdən müdafiə edən zaman həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "A Haber! telekanalı məlumat yayıb.

    "Hadisə nəticəsində məktəbin riyaziyyat müəllimi Ayla Kara şagirdlərini öz bədəni ilə qoruduqdan sonra dünyasını dəyişib", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində məktəbə silahlı hücum nəticəsində 9 nəfər ölüb, 13-ü yaralanıb. Ölənlərdən biri müəllim, səkkizi şagirddir.

    Silahlı hücum Kahramanmaraş Türkiyə
    Во время нападения на школу в Турции погибла учительница, спасавшая учеников

