"A Haber": Türkiyədə məktəbdə baş verən atışmada müəllimə uşaqları qoruyan zamanı ölüb
- 16 aprel, 2026
- 08:46
Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində məktəbə hücum zamanı həlak olan müəllim Ayla Kara şagirdləri silahlı şəxsdən müdafiə edən zaman həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "A Haber! telekanalı məlumat yayıb.
"Hadisə nəticəsində məktəbin riyaziyyat müəllimi Ayla Kara şagirdlərini öz bədəni ilə qoruduqdan sonra dünyasını dəyişib", - deyə məlumatda qeyd olunub.
Qeyd edək ki, Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində məktəbə silahlı hücum nəticəsində 9 nəfər ölüb, 13-ü yaralanıb. Ölənlərdən biri müəllim, səkkizi şagirddir.
