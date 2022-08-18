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Во Львове проходит встреча Гуттериша, Зеленского и Эрдогана

Во Львове проходит встреча Гуттериша, Зеленского и Эрдогана Сегодня, 18 августа, во Львове проходят трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
В регионе
18 августа 2022 г. 16:54
Во Львове проходит встреча Гуттериша, Зеленского и Эрдогана

Сегодня, 18 августа, во Львове проходят трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

16.33

Переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана начались во Львове.

Как передает Report, об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Ранее сообщалось, что во время переговоров Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также предполагается, что будут обсуждаться реализация стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна и снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а также возобновление переговорного процесса по Украине.

В программе визита президента Турции в Украину — участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

14.58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Он уже находится во Львове.

Как передает Report, об этом сообщил Haberturk.

12.12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах во Львове в четверг со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем может выступить с инициативой временного прекращения огня на Украине, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на правительственные источники.

Эрдоган также планирует предложить возобновить стамбульский переговорный процесс и сделать Турцию площадкой для встречи президентов РФ и Украины.

Турецкий лидер, по информации NTV, также поддержит распространение механизма реализации зерновой сделки на другие виды продукции, а саму модель "продуктовой сделки" предложит взять за основу в урегулировании ситуации в Украине.

10.55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром вылетел с однодневным рабочим визитом в Украину.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, в рамках визита турецкий лидер во Львове встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, который уже находится в Киеве.

На переговорах планируется обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования украинского кризиса.

По данным TRT, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда турецкий лидер наземным транспортом проследует во Львов.

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Версия на английском языке Turkish President arrives in Lviv
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Ukraynada səfərdədir - YENİLƏNİB-2

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