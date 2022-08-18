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Эрдоган вылетел на встречу с Гутерришем и Зеленским во Львове

Эрдоган вылетел на встречу с Гутерришем и Зеленским во Львове Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром вылетел с однодневным рабочим визитом в Украину.
В регионе
18 августа 2022 г. 10:55
Эрдоган вылетел на встречу с Гутерришем и Зеленским во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром вылетел с однодневным рабочим визитом в Украину.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, в рамках визита турецкий лидер во Львове встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, который уже находится в Киеве.

На переговорах планируется обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования украинского кризиса.

По данным TRT, самолет Эрдогана прибудет в Польшу, оттуда турецкий лидер наземным транспортом проследует во Львов.

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