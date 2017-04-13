Внешний долг России вырос до 529 млрд долларов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Согласно сообщению Центробанка, внешний долг России по состоянию на 1 апреля вырос до 529,7 млрд долларов (3,1%).

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Рост накопленной внешней задолженности наблюдался по всем секторам экономики и был в значительной мере обусловлен переоценкой долговых обязательств, номинированных в национальной валюте, в условиях укрепления российского рубля", - уточняет регулятор.

ЦБ отмечает, что первый квартал 2017 года охарактеризовался увеличением долговых обязательств органов госуправления и прочих секторов в результате операций с нерезидентами.