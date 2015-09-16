Внешний долг Армении вырос на 14%

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Внешние обязательства Армении перед международными финансовыми организациями и кредиторами к началу сентября впервые превысили 4 млрд. долларов. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, внешний долг составил 4 млрд. 68 млн. долларов, увеличившись с начала года на 283 млн. долларов (около 14%).

Одно из армянских изданий пишет, что "это еще не все. Уже подписан ряд кредитных соглашений еще на несколько сотен миллионов долларов. В том числе российский кредит на 200 млн. долларов, который будет направлен на перевооружение армии. Использование этого кредита еще не началось, поэтому он не включен в показатели внешнего долга. Такая же ситуация и с кредитом в 270 млн. долларов на модернизацию Армянской АЭС".