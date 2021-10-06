VMedia: "Библейская" гора Арарат стоит возле границы Турции с Сирией, но никак не с Арменией

Ютуб-канал VMedia выпустил новый видеоролик, посвященный разоблачению очередного армянского фейка – о принадлежности Армении горных вершин Агрыдаг (Арарат).

Ютуб-канал VMedia выпустил новый видеоролик , посвященный разоблачению очередного армянского фейка – о принадлежности Армении горных вершин Агрыдаг (Арарат).

"Армяне называют их Большой и Малый Арарат и считают своими – вплоть до придания им статуса национального символа и размещения их изображения на гербе республики. Причем основной упор делается на рассказы о том, что именно к этой горе, согласно легенде, когда-то пристал Ноев ковчег. И это при том, что причастность т.н. "армянского" Арарата к Библии никогда не была подтверждена ни одним серьезным ученым", - заявляют авторы канала.

В видеоматериале, как сообщает Report, отмечается, что армянам удалось ввести в заблуждение мифами о принадлежности Арарата к армянам даже крупных церковных деятелей, например, папу римского Иоанна Павла Второго и Святейшего Патриарха Кирилла.

Но этими сказками армянам не удалось ввести в заблуждение серьезных историков. Например, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что тот Арарат, который был в древности, и тот, который упоминается в Библии, не имеет ничего общего с Араратом, который существует сейчас.

"В Библии указано место, где Ноев ковчег причалил к земле - он остановился "в горах араратских". И эти горы примыкали с севера к Месопотамской равнине, а с юга примыкали к озеру Ван. Расположенные на севере Ассирии, эти библейские горы яв, что библейский миф о потопе и Ноеве ковчеге охватывал только Месопотамский ареал и не выходил за его пределы. Один из древнейших источников нашей цивилизации – Библия, описав знаменитый миф о Всемирном потопе освещал предания Двуречья которые гласили, что легенды и сказания о всемирном потопе не могли быть созданы "за пределами Месопотамии". Поэтому и в античные времена, и в Средние века, гору, к которой пристал Ноев ковчег, искали там, где сегодня проходит граница Турции и Сирии. Но никак не на Кавказе. Так что ковчег то надо искать на другой горе, но никак не на границе Турции и Армении", - отмечают авторы канала.

"Речь идет о мегафейке, который затрагивает не только саму Армению, но историю Древнего Востока и имеет действительно мировой масштаб, и этот фейк отвергается мировой исторической наукой! Мы не оспариваем право армянского государства изобретать себе какие угодно символы и помещать их на государственный герб, использовать их в историографии, образовании, культуре, а также эксплуатировать в туристической сфере. Верить этому или нет, вопреки науке - уже личный выбор каждого, кто интересуется Арменией…", - подчеркивается в видеоролике.