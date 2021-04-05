Власти Турции арестовали десятерых экс-адмиралов

Четырех отставных военных пока не удалось обнаружить

Генпрокуратура Анкары выдала ордера на аресты 14 отставных адмиралов по обвинению в попытке нарушения конституционного строя республики из-за их послания относительно необходимости сохранения конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Как передает Report, об этом в сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.

В настоящее время в домах 10 арестованных проходят обыски. Идет изъятие улик, которые могут доказать вину обвиняемых. Еще четырех отставных военных пока не удалось обнаружить, им предписано в трехдневный срок явиться в полицию.

Основанием для возбуждения уголовного дела против экс-адмиралов стало появившееся в воскресенье письмо от имени 103 бывших военных. В нем адмиралы выразили обеспокоенность в связи с дискуссией о возможности выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Прокуратура посчитала это заявление нарушающим УК Турции и вменяет в вину авторам заявления сговор с целью подрыва конституционного порядка и безопасности государства.

Подписавшиеся под письмом адмиралы заявили, что они "с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" (параллельного Босфору, в западной части провинции Стамбул - прим. ТАСС) и конвенции Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров". Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из конвенции Монтрё. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.