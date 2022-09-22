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Власти КНР приговорили экс-министра юстиции к смертной казни за коррупцию

Власти КНР приговорили экс-министра юстиции к смертной казни за коррупцию Суд средней ступени города Чанчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) приговорил в четверг бывшего министра юстиции, экс-замминистра общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни с двухлетней отсрочкой.
В регионе
22 сентября 2022 г. 11:07
Власти КНР приговорили экс-министра юстиции к смертной казни за коррупцию

Суд средней ступени города Чанчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай) приговорил в четверг бывшего министра юстиции, экс-замминистра общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни с двухлетней отсрочкой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в вердикте инстанции, он был признан виновным в получении взяток на общую сумму 117 млн юаней (около 16,5 млн долларов).

Фу Чжэнхуа лишен политических прав, его имущество будет конфисковано в пользу государства. По истечении двухлетней отсрочки приговор может быть заменен пожизненным заключением без права на обжалование и условно-досрочное освобождение.

Как установило следствие, Фу Чжэнхуа во время работы на различных государственных и партийных постах с 2005 по 2021 год оказывал покровительство бизнесу, а также использовал свое служебное положение в личных целях. Кроме того, он был признан виновным в сокрытии важных улик, свидетельствующих о совершении преступлений его младшим братом Фу Вэйхуа.

Фу Чжэнхуа признал вину и выразил раскаяние, а также оказал содействие в поисках незаконно полученного имущества и дал показания по поводу других правонарушений.

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