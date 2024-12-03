О нас

Власти Армении ухудшили прогноз ВВП на 2025 год

Власти Армении ухудшили прогноз ВВП на 2025 год После пересмотра проекта бюджета Армении на 2025 год прогнозируемый объем ВВП уменьшится на 158 млрд драмов (около 405 млн долларов).
В регионе
3 декабря 2024 г. 12:05
Власти Армении ухудшили прогноз ВВП на 2025 год

После пересмотра проекта бюджета Армении на 2025 год прогнозируемый объем ВВП уменьшится на 158 млрд драмов (около 405 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава Минфина Ваге Ованнисян заявил во вторник в парламенте Армении.

В результате ВВП прогнозируется на уровне 10,89 трлн драмов (вместо прежних 11,05 трлн драмов). Власти ухудшили также прогнозы по экономическому росту – с 5,6% до 5,1%.

Что касается доходов бюджета, то они составят 2,837 трлн драмов, что меньше на 35,5 млрд драмов, по сравнению с первоначальным показателем. Расходы бюджета составят 3,441 трлн драмов.

Дефицит бюджета составит 5,5% от ВВП, или около 604 млрд драмов (уменьшился на 5,4 млрд).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Казахстане на 12 участках ведутся поиски редкоземельных металлов
В Казахстане на 12 участках ведутся поиски редкоземельных металлов
3 декабря 2024 г. 11:17
Мэрия Еревана пригрозила водителям уголовными делами из-за забастовки
Мэрия Еревана пригрозила водителям уголовными делами из-за забастовки
3 декабря 2024 г. 11:00
В Иране проходит 28-е заседание Совета министров ОЭС
В Иране проходит 28-е заседание Совета министров ОЭС
3 декабря 2024 г. 10:47
Турция назначила нового посла в Азербайджане
Турция назначила нового посла в Азербайджане
3 декабря 2024 г. 10:39
В проекты горнодобывающей отрасли Узбекистана привлекут $1 млрд инвестиций
В проекты горнодобывающей отрасли Узбекистана привлекут $1 млрд инвестиций
3 декабря 2024 г. 10:37
Глава Минобороны Армении отправился в США с рабочим визитом
Глава Минобороны Армении отправился в США с рабочим визитом
3 декабря 2024 г. 10:07
СМИ: Украине потребуется в 2025 году 126 млрд долларов помощи на нужды обороны
СМИ: Украине потребуется в 2025 году 126 млрд долларов помощи на нужды обороны
3 декабря 2024 г. 09:52
Зеленский рассказал о боевых потерях Украины
Зеленский рассказал о боевых потерях Украины
3 декабря 2024 г. 07:20
Зеленский: Украина готова пригласить Россию на Мирный саммит
Зеленский: Украина готова пригласить Россию на Мирный саммит
3 декабря 2024 г. 05:44
Министры обороны США и Украины обсудили подготовку к Рамштайну
Министры обороны США и Украины обсудили подготовку к "Рамштайну"
3 декабря 2024 г. 02:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi