Власти Армении ухудшили прогноз ВВП на 2025 год

После пересмотра проекта бюджета Армении на 2025 год прогнозируемый объем ВВП уменьшится на 158 млрд драмов (около 405 млн долларов).

После пересмотра проекта бюджета Армении на 2025 год прогнозируемый объем ВВП уменьшится на 158 млрд драмов (около 405 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава Минфина Ваге Ованнисян заявил во вторник в парламенте Армении.

В результате ВВП прогнозируется на уровне 10,89 трлн драмов (вместо прежних 11,05 трлн драмов). Власти ухудшили также прогнозы по экономическому росту – с 5,6% до 5,1%.

Что касается доходов бюджета, то они составят 2,837 трлн драмов, что меньше на 35,5 млрд драмов, по сравнению с первоначальным показателем. Расходы бюджета составят 3,441 трлн драмов.

Дефицит бюджета составит 5,5% от ВВП, или около 604 млрд драмов (уменьшился на 5,4 млрд).