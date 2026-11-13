Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Налоговая задолженность в Азербайджане превысила 4,2 млрд манатов

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 14:58
    Налоговая задолженность в Азербайджане превысила 4,2 млрд манатов

    Налоговая задолженность в Азербайджане на 1 октября 2026 года составила 4 млрд 248 млн манатов (около $2,5 млрд).

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов по итогам 9 месяцев.

    Согласно документу, это на 939,2 млн манатов, или на 28,4%, больше по сравнению с 1 января.

    За год налоговая задолженность в стране увеличилась на 1 млрд 78,7 млн манатов, или 34%.

    Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda vergi borcları 2,5 milyard dollara çatıb
    44 filmi
    44 filmi

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