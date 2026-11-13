Налоговая задолженность в Азербайджане превысила 4,2 млрд манатов

Налоговая задолженность в Азербайджане на 1 октября 2026 года составила 4 млрд 248 млн манатов (около $2,5 млрд).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов по итогам 9 месяцев.

Согласно документу, это на 939,2 млн манатов, или на 28,4%, больше по сравнению с 1 января.

За год налоговая задолженность в стране увеличилась на 1 млрд 78,7 млн манатов, или 34%.