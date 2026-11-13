İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycanda vergi borcları 2,5 milyard dollara çatıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 14:42
    Azərbaycanda vergi borcları 2,5 milyard dollara çatıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda vergi borcları 4 milyard 248 milyon manat (təxminən 2,5 milyard ABŞ dolları) təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin 9 aylıq hesabatında bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, yanvarın 1-i ilə müqayisədə 939,2 milyon manat və yaxud 28,4 % çoxdur.

    Son 1 ildə isə ölkədə vergi borcları 1 milyard 78,7 milyon manat və yaxud 34 % artıb.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Vergi borcları
    Налоговая задолженность в Азербайджане превысила 4,2 млрд манатов
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