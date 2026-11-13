Азербайджан за 9 мес. реализовал 309 проектов в рамках инвестпрограммы

В Азербайджане в январе–сентябре текущего года в рамках государственной инвестиционной программы реализовано 309 проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Министерства финансов за 9 месяцев, на их финансирование было направлено 1 млрд 623,8 млн манатов, что составляет около 60% от предусмотренных на текущий год средств.

Согласно документу, из этих средств 714,4 млн манатов направлено на транспортные проекты, 320,1 млн манатов - на водное хозяйство и мелиорацию, 87,7 млн манатов - на социальные проекты, 186,2 млн манатов - на энергетику и промышленность, 93,4 млн манатов - на оборону и правоохранительную деятельность, 222 млн манатов - на прочие проекты.

В отчетном периоде реализовано 62 проекта в сфере транспорта, 86 - водного хозяйства и мелиорации, 13 - энергетики и промышленности, 40 - обороны и правоохранительной деятельности, 65 - социальных, а 43 - в прочих направлениях.