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    Азербайджан за 9 мес. реализовал 309 проектов в рамках инвестпрограммы

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 14:51
    Азербайджан за 9 мес. реализовал 309 проектов в рамках инвестпрограммы

    В Азербайджане в январе–сентябре текущего года в рамках государственной инвестиционной программы реализовано 309 проектов.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Министерства финансов за 9 месяцев, на их финансирование было направлено 1 млрд 623,8 млн манатов, что составляет около 60% от предусмотренных на текущий год средств.

    Согласно документу, из этих средств 714,4 млн манатов направлено на транспортные проекты, 320,1 млн манатов - на водное хозяйство и мелиорацию, 87,7 млн манатов - на социальные проекты, 186,2 млн манатов - на энергетику и промышленность, 93,4 млн манатов - на оборону и правоохранительную деятельность, 222 млн манатов - на прочие проекты.

    В отчетном периоде реализовано 62 проекта в сфере транспорта, 86 - водного хозяйства и мелиорации, 13 - энергетики и промышленности, 40 - обороны и правоохранительной деятельности, 65 - социальных, а 43 - в прочих направлениях.

    Инвестиционная программа Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycan 9 ayda dövlət investisiya proqramı çərçivəsində 309 layihə icra edib
    44 filmi
    44 filmi

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