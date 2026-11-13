Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Армения хочет принять COP34 в 2029 году

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 14:52
    Армения хочет принять COP34 в 2029 году

    Армения выдвинула свою кандидатуру на проведение 34-й Конференции ООН по изменению климата (COP34) в 2029 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян после встречи с исполнительным секретарем РКИК ООН Саймоном Стилом в Анталье в рамках COP31.

    "Я представил кандидатуру Армении и ее готовность принять COP34 в 2029 году", - сказал он.

    Матевосян заявил, что председательство в COP34 позволит Армении внести вклад в глобальные климатические инициативы.

    Министр добавил, что Армения готова к открытому и конструктивному сотрудничеству со странами - членами Восточноевропейской группы и секретариатом РКИК в рамках дальнейшего продвижения своей кандидатуры.

    Амбарцум Матевосян COP Климатическая конференция Армения
    Ermənistan 2029-cu ildə COP34-ə ev sahibliyi etmək istəyir
    Armenia willing to host COP34 in 2029
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