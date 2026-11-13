Армения хочет принять COP34 в 2029 году
- 13 ноября, 2026
- 14:52
Будьте в курсе главных новостей!
Армения выдвинула свою кандидатуру на проведение 34-й Конференции ООН по изменению климата (COP34) в 2029 году.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян после встречи с исполнительным секретарем РКИК ООН Саймоном Стилом в Анталье в рамках COP31.
"Я представил кандидатуру Армении и ее готовность принять COP34 в 2029 году", - сказал он.
Матевосян заявил, что председательство в COP34 позволит Армении внести вклад в глобальные климатические инициативы.
Министр добавил, что Армения готова к открытому и конструктивному сотрудничеству со странами - членами Восточноевропейской группы и секретариатом РКИК в рамках дальнейшего продвижения своей кандидатуры.