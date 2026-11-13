В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проекта

На освобожденных территориях Азербайджана - Карабахе и Восточном Зангезуре - в январе-сентябре 2026 года реализовано 383 проекта.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов за 9 месяцев.

Согласно документу, на реализацию этих проектов направлено 1 млрд 761,4 млн манатов, что составляет 50,3% от предусмотренных на текущий год средств.

В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 месяцев реализован 201 социальный проект, 97 – транспорте, 38 – по управлению водными ресурсами и мелиорации, 11 – энергетике и промышленности, 19 – обороны и правоохранительной деятельности, 17 – другими проектами.