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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проекта

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 15:07
    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проекта

    На освобожденных территориях Азербайджана - Карабахе и Восточном Зангезуре - в январе-сентябре 2026 года реализовано 383 проекта.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов за 9 месяцев.

    Согласно документу, на реализацию этих проектов направлено 1 млрд 761,4 млн манатов, что составляет 50,3% от предусмотренных на текущий год средств.

    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 месяцев реализован 201 социальный проект, 97 – транспорте, 38 – по управлению водными ресурсами и мелиорации, 11 – энергетике и промышленности, 19 – обороны и правоохранительной деятельности, 17 – другими проектами.

    Освобожденные территории Азербайджана Карабах Восточный Зангезур
    Azərbaycan 9 ayda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 383 layihə icra edib
    44 filmi
    44 filmi

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