В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проекта
Финансы
- 13 ноября, 2026
- 15:07
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На освобожденных территориях Азербайджана - Карабахе и Восточном Зангезуре - в январе-сентябре 2026 года реализовано 383 проекта.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов за 9 месяцев.
Согласно документу, на реализацию этих проектов направлено 1 млрд 761,4 млн манатов, что составляет 50,3% от предусмотренных на текущий год средств.
В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 месяцев реализован 201 социальный проект, 97 – транспорте, 38 – по управлению водными ресурсами и мелиорации, 11 – энергетике и промышленности, 19 – обороны и правоохранительной деятельности, 17 – другими проектами.
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