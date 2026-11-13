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    В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налогов

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 15:00
    В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налогов

    По состоянию на 1 октября объем излишне выплаченных налогов в государственный бюджет Азербайджана достиг 2 млрд 740,6 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, такие данные приведены в отчете ведомства за девять месяцев текущего года.

    По сравнению с началом года объем излишне выплаченных налогов увеличился на 14,2%.

    За последние 12 месяцев этот показатель вырос на 23,1%.

    Министерство финансов Азербайджана Государственный бюджет Азербайджана
    Azərbaycanda dövlət büdcəsinə artıq ödəmələr 3 milyard manata yaxındır
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