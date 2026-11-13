В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налогов
Финансы
- 13 ноября, 2026
- 15:00
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По состоянию на 1 октября объем излишне выплаченных налогов в государственный бюджет Азербайджана достиг 2 млрд 740,6 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, такие данные приведены в отчете ведомства за девять месяцев текущего года.
По сравнению с началом года объем излишне выплаченных налогов увеличился на 14,2%.
За последние 12 месяцев этот показатель вырос на 23,1%.
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