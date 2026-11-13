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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycanda dövlət büdcəsinə artıq ödəmələr 3 milyard manata yaxındır

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 14:40
    Azərbaycanda dövlət büdcəsinə artıq ödəmələr 3 milyard manata yaxındır

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda dövlət büdcəsinə artıq ödəmələr 2 milyard 740,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin 9 aylıq hesabatında bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu ilin əvvəli ilə müqayisədə 14,2 % çoxdur.

    Son 1 ildə isə büdcəyə artıq ödəmələr 23,1 % artıb.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Dövlət büdcəsi Artıq ödəmələr
    В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налогов
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