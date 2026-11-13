Azərbaycanda dövlət büdcəsinə artıq ödəmələr 3 milyard manata yaxındır
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 14:40
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda dövlət büdcəsinə artıq ödəmələr 2 milyard 740,6 milyon manat təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin 9 aylıq hesabatında bildirilir.
Sənədə əsasən, bu ilin əvvəli ilə müqayisədə 14,2 % çoxdur.
Son 1 ildə isə büdcəyə artıq ödəmələr 23,1 % artıb.
Son xəbərlər
15:23
Türkiyə Suriya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq edəcəkDigər ölkələr
15:18
Andrey Babiş: "Çexiya Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır"Biznes
15:09
İran HDQ Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduqlarını açıqlayıbDigər ölkələr
15:08
Foto
Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilibRegion
15:07
Azərbaycan komandası Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarını altı medalla başa vurubFərdi
14:58
Foto
Video
Meyvə şirəsi və enerji içkisi yükündə xüsusilə külli miqdarda metamfetamin aşkarlanıbBiznes
14:56
Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaqElm və təhsil
14:55
Ermənistan 2029-cu ildə COP34-ə ev sahibliyi etmək istəyirRegion
14:54
Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 114 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıbMaliyyə