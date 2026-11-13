ВМС Ирана заявили о поражении американского беспилотника над Ормузским проливом

Военно-морские силы (ВМС) Ирана заявили, что сбили американский беспилотник MQ-1 Predator над Ормузским проливом.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранские медиа.

По их данным, беспилотник был сбит у побережья города Сирик в районе Кухестак.

ВМС Ирана вновь подчеркнули, что "не будут колебаться ни мгновения" при защите территориальной целостности, морских границ и интересов страны.

В медиа также распространили изображения, на которых, предположительно, показаны поврежденные компоненты сбитого аппарата. Al Jazeera отмечает, что подлинность этих кадров пока не подтверждена.