ВМС Ирана заявили о поражении американского беспилотника над Ормузским проливом
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 14:58
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Военно-морские силы (ВМС) Ирана заявили, что сбили американский беспилотник MQ-1 Predator над Ормузским проливом.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранские медиа.
По их данным, беспилотник был сбит у побережья города Сирик в районе Кухестак.
ВМС Ирана вновь подчеркнули, что "не будут колебаться ни мгновения" при защите территориальной целостности, морских границ и интересов страны.
В медиа также распространили изображения, на которых, предположительно, показаны поврежденные компоненты сбитого аппарата. Al Jazeera отмечает, что подлинность этих кадров пока не подтверждена.
Последние новости
15:15
Верховный суд Норвегии признал недействительными разрешения на разработку трех нефтяных месторожденийДругие страны
15:13
Дэн Спаркс: BP увеличит число буровых установок на блоке месторождений АЧГ до 8Энергетика
15:13
Бабиш: Азербайджан проявил интерес к созданию грузового хаба в аэропорту ОстравыБизнес
15:09
В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - ПредупреждениеЭкология
15:07
В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проектаФинансы
15:06
Пакистан предложил расширить взаимодействие с Азербайджаном по вопросам экологииВнешняя политика
15:03
Минфин за 9 месяцев завершил контрольные мероприятия в 84 организацияхФинансы
15:00
В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налоговФинансы
14:58
ВМС Ирана заявили о поражении американского беспилотника над Ормузским проливомДругие страны