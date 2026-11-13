Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    ВМС Ирана заявили о поражении американского беспилотника над Ормузским проливом

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 14:58
    ВМС Ирана заявили о поражении американского беспилотника над Ормузским проливом

    Военно-морские силы (ВМС) Ирана заявили, что сбили американский беспилотник MQ-1 Predator над Ормузским проливом.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранские медиа.

    По их данным, беспилотник был сбит у побережья города Сирик в районе Кухестак.

    ВМС Ирана вновь подчеркнули, что "не будут колебаться ни мгновения" при защите территориальной целостности, морских границ и интересов страны.

    В медиа также распространили изображения, на которых, предположительно, показаны поврежденные компоненты сбитого аппарата. Al Jazeera отмечает, что подлинность этих кадров пока не подтверждена.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив ВМС Ирана
    İran HDQ Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduqlarını açıqlayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:15
    Верховный суд Норвегии признал недействительными разрешения на разработку трех нефтяных месторождений
    Другие страны
    15:13
    Дэн Спаркс: BP увеличит число буровых установок на блоке месторождений АЧГ до 8
    Энергетика
    15:13
    Бабиш: Азербайджан проявил интерес к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы
    Бизнес
    15:09
    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - Предупреждение
    Экология
    15:07
    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проекта
    Финансы
    15:06
    Пакистан предложил расширить взаимодействие с Азербайджаном по вопросам экологии
    Внешняя политика
    15:03
    Минфин за 9 месяцев завершил контрольные мероприятия в 84 организациях
    Финансы
    15:00
    В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налогов
    Финансы
    14:58
    ВМС Ирана заявили о поражении американского беспилотника над Ормузским проливом
    Другие страны
    Лента новостей