İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    İran HDQ Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduqlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 15:09
    İran HDQ Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduqlarını açıqlayıb

    İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) Hörmüz boğazı üzərində ABŞ-yə məxsus "MQ-1 Predator" pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurduğunu açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" İran mediasına istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, PUA Kuhestak bölgəsində Sirik şəhərinin sahilində vurulub.

    İran HDQ ölkənin ərazi bütövlüyünü, dəniz sərhədlərini və maraqlarını qoruyarkən bir an belə tərəddüd etməyəcəklərini bir daha bəyan edib.

    Mediada həmçinin zərərsizləşdirilmiş aparatın hissələrinin əks olunduğu ehtimal edilən görüntülər də yayılıb. "Al Jazeera" qeyd edir ki, bu kadrların həqiqət olub-olmadığı hələ təsdiqlənməyib.

    ABŞ-İran münaqişəsi Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Hörmüz boğazı
    ВМС Ирана заявили о поражении американского беспилотника над Ормузским проливом
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:18
    Andrey Babiş: "Çexiya Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır"
    Biznes
    15:09
    İran HDQ Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduqlarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    15:08
    Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilib
    Region
    15:07
    Azərbaycan komandası Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarını altı medalla başa vurub
    Fərdi
    14:58
    Foto
    Video
    Meyvə şirəsi və enerji içkisi yükündə xüsusilə külli miqdarda metamfetamin aşkarlanıb
    Biznes
    14:56
    Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaq
    Elm və təhsil
    14:55
    Ermənistan 2029-cu ildə COP34-ə ev sahibliyi etmək istəyir
    Region
    14:54
    Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 114 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıb
    Maliyyə
    14:53
    Foto
    Qatarla sərnişindaşıma üçün yeni marşrutların açılması müzakirə olunub
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti