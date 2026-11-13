Азербайджан за 9 месяцев получил 47 млн манатов от управления единым казначейским счетом
Финансы
- 13 ноября, 2026
- 14:52
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В январе-сентябре текущего года в Азербайджане от передачи остатка единого казначейского счета в активное управление получено 46,8 млн манатов процентного дохода.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов за 9 месяцев.
Согласно документу, речь идет об управлении средствами в иностранной валюте.
Напомним, что в 2025 году благодаря эффективному управлению единым казначейским счетом в Азербайджане в государственный бюджет в общей сложности обеспечено 121 млн манатов дохода.
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