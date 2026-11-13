Azərbaycan 9 ayda vahid xəzinə hesabının idarə edilməsindən 47 milyon manat gəlir əldə edib
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 14:32
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda vahid xəzinə hesabının qalığının aktiv idarəetməyə verilməsindən 46,8 milyon manat faiz gəliri əldə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin 9 aylıq hesabatında bildirilir.
Sənədə əsasən, söhbət xarici valyutada olan vəsaitlərin idarə edilməsindən gedir.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda vahid xəzinə hesabının effektiv idarə edilməsi sayəsində dövlət büdcəsinə ümumilikdə 121 milyon manat gəlir təmin olunub.
Son xəbərlər
15:23
Türkiyə Suriya ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq edəcəkDigər ölkələr
15:18
Andrey Babiş: "Çexiya Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır"Biznes
15:09
İran HDQ Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduqlarını açıqlayıbDigər ölkələr
15:08
Foto
Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilibRegion
15:07
Azərbaycan komandası Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarını altı medalla başa vurubFərdi
14:58
Foto
Video
Meyvə şirəsi və enerji içkisi yükündə xüsusilə külli miqdarda metamfetamin aşkarlanıbBiznes
14:56
Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaqElm və təhsil
14:55
Ermənistan 2029-cu ildə COP34-ə ev sahibliyi etmək istəyirRegion
14:54
Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 114 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıbMaliyyə