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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan 9 ayda vahid xəzinə hesabının idarə edilməsindən 47 milyon manat gəlir əldə edib

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 14:32
    Azərbaycan 9 ayda vahid xəzinə hesabının idarə edilməsindən 47 milyon manat gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda vahid xəzinə hesabının qalığının aktiv idarəetməyə verilməsindən 46,8 milyon manat faiz gəliri əldə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin 9 aylıq hesabatında bildirilir.

    Sənədə əsasən, söhbət xarici valyutada olan vəsaitlərin idarə edilməsindən gedir.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda vahid xəzinə hesabının effektiv idarə edilməsi sayəsində dövlət büdcəsinə ümumilikdə 121 milyon manat gəlir təmin olunub.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Vahid xəzinə hesabı
    Азербайджан за 9 месяцев получил 47 млн манатов от управления единым казначейским счетом
    44 filmi
    44 filmi

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