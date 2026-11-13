Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Пакистан предложил расширить взаимодействие с Азербайджаном по вопросам экологии

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 15:06
    Пакистан предложил расширить взаимодействие с Азербайджаном по вопросам экологии

    Азербайджан и Пакистан должны расширить сотрудничество в направлении охраны экологии и биоразнообразия.

    Об этом в комментарии турецкому бюро Report заявил дополнительный секретарь Министерства координации по вопросам изменения климата и окружающей среды Пакистана Амир Мохьюддин в павильоне этой страны, организованном в рамках COP31 в Анталье.

    По его словам, изменение климата - глобальная проблема, которая не знает географических границ и затрагивает все государства.

    "По этой причине борьба с изменением климата является общей ответственностью всех стран. Повышение температуры создает серьезную угрозу, а каждое государство обладает своей уникальной экосистемой. Поэтому странам необходимо действовать сообща для снижения воздействия парниковых газов на атмосферу. В то же время следует изучать альтернативные пути сокращения выбросов и усиливать потенциал населения в противодействии последствиям стихийных бедствий, вызванных изменением климата", - подчеркнул он.

    Он также отметил, что братские страны, такие как Азербайджан и Пакистан, должны расширять совместное сотрудничество в различных сферах для обеспечения безопасных условий жизни и средств к существованию людей в регионах.

    COP31 Экологические вопросы Азербайджано-пакистанские отношения
    Pakistan rəsmisi: Azərbaycan və Pakistan ekologiyanın qorunmasında əməkdaşlığı genişləndirməlidir
    Pakistan proposes expanding co-op with Azerbaijan on environmental issues
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    15:28
    В Анталье представлена Платформа COP31 Türkiye
    В регионе
    15:15
    Верховный суд Норвегии признал недействительными разрешения на разработку трех нефтяных месторождений
    Другие страны
    15:13
    Дэн Спаркс: BP увеличит число буровых установок на блоке месторождений АЧГ до 8
    Энергетика
    15:13
    Бабиш: Азербайджан проявил интерес к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы
    Бизнес
    15:09
    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - Предупреждение
    Экология
    15:07
    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проекта
    Финансы
    15:06
    Пакистан предложил расширить взаимодействие с Азербайджаном по вопросам экологии
    Внешняя политика
    15:03
    Минфин за 9 месяцев завершил контрольные мероприятия в 84 организациях
    Финансы
    15:00
    В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налогов
    Финансы
    Лента новостей