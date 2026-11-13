Пакистан предложил расширить взаимодействие с Азербайджаном по вопросам экологии

Азербайджан и Пакистан должны расширить сотрудничество в направлении охраны экологии и биоразнообразия.

Об этом в комментарии турецкому бюро Report заявил дополнительный секретарь Министерства координации по вопросам изменения климата и окружающей среды Пакистана Амир Мохьюддин в павильоне этой страны, организованном в рамках COP31 в Анталье.

По его словам, изменение климата - глобальная проблема, которая не знает географических границ и затрагивает все государства.

"По этой причине борьба с изменением климата является общей ответственностью всех стран. Повышение температуры создает серьезную угрозу, а каждое государство обладает своей уникальной экосистемой. Поэтому странам необходимо действовать сообща для снижения воздействия парниковых газов на атмосферу. В то же время следует изучать альтернативные пути сокращения выбросов и усиливать потенциал населения в противодействии последствиям стихийных бедствий, вызванных изменением климата", - подчеркнул он.

Он также отметил, что братские страны, такие как Азербайджан и Пакистан, должны расширять совместное сотрудничество в различных сферах для обеспечения безопасных условий жизни и средств к существованию людей в регионах.